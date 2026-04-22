В Калининграде для нового кампуса БФУ изготовили скульптуру «Три критики Канта» (изображения)

В Калининграде изготовили памятник «Три критики Канта», который должен появиться на одной из площадей нового кампуса БФУ имени И. Канта. Об этом отдел медиасопровождения университета сообщает в среду, 22 апреля.

Скульптуру весом шесть тонн под руководством инженера Максима Гриневского создала компания «АЛЮ БАУ». Автор проекта — архитектор Артур Сарниц. Композиция представляет собой отполированную до зеркального блеска сферу диаметром более двух метров, она символизирует совершенный мир философа.

В горизонтальном срезе шара закрепили три бронзовых корешка книг с названиями главных трудов Канта: «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждения». Скульптуру установили на массивный бетонный постамент с грубым сколом, а под ним разместили круглый лист кортеновской стали с высеченными изречениями философа. Надписи выполнены в зеркальном виде, поэтому прочитать их можно только в отражении.

«Скульптура становится <...> пространством философского опыта. Подходя к ней, человек оказывается включен в кантовский диалог: между совершенством формы и несовершенством отражений, между вечностью космоса и ограниченностью человеческой природы, между мечтой о разуме и реальностью жизни. Так искусство напоминает о пути к совершенству через разум и образование. Памятник станет новой точкой культурного притяжения в Калининграде», — отметил Артур Сарниц.

Как отметил старший научный сотрудник НОЦ «Центр исследования мировой философии», доктор философских наук Михаил Загирняк, новая скульптура посвящена не личности Канта, а его идеям: «Памятник символично выражает миссию университета как средоточия знаний и миссию образования для человечества вообще: помочь найти себя и, погрузившись в знание, воспитать свою личность».

Скульптуру планируют установить в июне этого года на площади Канта в неокампусе «Кантиана». В БФУ уточнили, что на февраль 2026 года готовность университетского городка оценивалась в 83%.