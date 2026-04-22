В Неманском районе определили сильнейших юнармейцев востока области на игре «Зарница 2.0»

12 команд из трёх возрастных категорий (7–10 лет, 11–13 лет, 14–16 лет) школьников Советска состязались за право представлять восток области на всероссийском этапе военизированной эстафеты «Зарница 2.0». Муниципальный этап прошёл в детском лагере «Спутник» Неманского района.

«Зарница 2.0» — всероссийская военно-патриотическая игра в качественно новом современном формате. Участники разбиваются на команды, где каждый выбирает подходящую роль. К классическим командирам, медикам, сапёрам и связистам добавляются принципиально новые военкоры и операторы БПЛА. Ещё одна новинка сезона — каждый может выбрать себе уникальную способность, которая поможет принести его команде дополнительные баллы для заветной победы.

Помимо традиционных полезных нормативов — навыков первой помощи, метания гранаты, эстафеты, облачения в костюмы радиационной, химической и биологической защиты — организаторы, отвечая современным запросам, приготовили для ребят много нового. В состязании военкоров ребята развивают критическое мышление и учатся работать с информацией, отбрасывая недостоверную.