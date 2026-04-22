16:42

В Неманском районе определили сильнейших юнармейцев востока области на игре «Зарница 2.0»

  1. Калининград
12 команд из трёх возрастных категорий (7–10 лет, 11–13 лет, 14–16 лет) школьников Советска состязались за право представлять восток области на всероссийском этапе военизированной эстафеты «Зарница 2.0». Муниципальный этап прошёл в детском лагере «Спутник» Неманского района.

«Зарница 2.0» — всероссийская военно-патриотическая игра в качественно новом современном формате. Участники разбиваются на команды, где каждый выбирает подходящую роль. К классическим командирам, медикам, сапёрам и связистам добавляются принципиально новые военкоры и операторы БПЛА. Ещё одна новинка сезона — каждый может выбрать себе уникальную способность, которая поможет принести его команде дополнительные баллы для заветной победы.

Помимо традиционных полезных нормативов — навыков первой помощи, метания гранаты, эстафеты, облачения в костюмы радиационной, химической и биологической защиты — организаторы, отвечая современным запросам, приготовили для ребят много нового. В состязании военкоров ребята развивают критическое мышление и учатся работать с информацией, отбрасывая недостоверную.

Владислав Шахов, организатор «Зарница 2.0», председатель совета местного отделения «Движение первых», Советск:

«В первую очередь добавились новые дисциплины, такие как лазертаг. Это будет полноценная военизированная игра. Скажем так, приближенная к полевым условиям, помимо прикладных военно-учебных специальностей, которые мы делаем как в обычной зарнице».

Виктория Орлова, школьница, Советск:

«Ты тут многому учишься, проводишь время со своими одноклассниками, друзьями. Я вдохновляюсь всеми, кто защищает нашу Родину, кто служит нашей Родине, я люблю нашу Родину и поэтому хочу быть с частичкой своей Родины и понимать, что они вообще делают для нас».

Дирекция Балтийской АЭС более десяти лет является партнёром различных социальных, военно-патриотических акций. Второй год помогает в проведении «Зарницы 2.0» на территории востока области. Дирекция уверена, что качества, которые ребята приобретают здесь, обязательно помогут во взрослой жизни.

Вячеслав Видюк, представитель Дирекции Балтийской АЭС:

«Эти дети покажут в этой игре свои навыки в военно-прикладных дисциплинах, силу духа и единство команд. Мы планируем и в дальнейшем являться помощниками в проведении организации этих мероприятий».

Лучшими в сложных испытаниях стали команды лицея № 5 во всех возрастных категориях. Завтра в Советске состоится зональный этап, после которого станут известны команды, которые отправятся на региональный этап.

329
Компании и бизнес Партнёрский материал