«Считали из кабинетов?»: калининградцы жалуются на странные решения по организации движения

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградцы продолжают жаловаться на организацию дорожного движения в рубрике «Сам себе гаишник». За последнюю неделю поступило сразу несколько обращений.

Два автомобиля в час?

Жильцы ЖК «Западный» на пересечении 1-й Большой Окружной и Советского проспекта столкнулись с тем, что теперь нельзя повернуть налево в сторону центра. Недавно здесь установили знак «Поворот направо».

Это серьёзно усложнило выезд из района. Жителям теперь приходится искать обходные пути, которые находятся в плохом состоянии.

В своём ответе администрация города заявила, что перед изменением схемы провели мониторинг и зафиксировали крайне низкий поток. С 7:30 до 8:30 в сторону центра выехали всего два автомобиля, днём — ещё два, а в вечерний час пик — ни одного. Интенсивность движения по Советскому проспекту в центр, по данным мэрии, достигает от 432 до 776 машин в час в разное время. На основании этих данных было принято решение запретить поворот налево, чтобы «исключить помехи и ДТП».

Жителей такие цифры не убедили. «Этого просто не может быть. Видимо, мониторили они со своих рабочих мест в кабинетах», — считает наш читатель.

Поворот есть, но сделать его сложно

На перекрёстке улиц Невского и Артиллерийской горожане предлагают нанести ступенчатую разметку, чтобы упростить поворот, особенно для общественного транспорта и длинномерных машин. Сейчас радиус недостаточный, а стоп-линия расположена слишком близко, из-за чего водителям приходится выкручиваться, рискуя выехать на встречную полосу.

«Водители автобусов мучаются каждый день», — говорят местные жители.

В администрации отвечают, что схема согласована с ГАИ и соответствует ГОСТу. При этом чиновники допускают, что в будущем могут рассмотреть изменения, но только лишь при реконструкции прилегающих участков.

Переезд, который встаёт колом

Третья проблема — железнодорожный переезд в Луговом. По словам очевидцев, его закрывают несколько дней подряд на длительное время. Накануне вечером, в час пик, движение было перекрыто примерно на 40 минут. На следующий день переезд закрыли днём. В результате образовались многокилометровые пробки, в которых застряли и автобусы.

«Дети не могут попасть из школы домой», — жалуются жители и задаются вопросом, почему такие работы нельзя проводить ночью, когда трафик значительно ниже.

Для участия в проекте «Сам себе гаишник» присылайте предложения на почту auto@klops.ru, а также оставляйте обращения в группе «Клопс» «ВКонтакте». К тексту нужно приложить фотографию с описанием проблемного участка.