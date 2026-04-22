В Калининграде школьникам вручили первые паспорта — Кропоткин

В Законодательном собрании Калининградской области школьникам вручили первые паспорта. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

Церемония прошла при участии представителей «Движения Первых» и участников специальной военной операции в среду, 22 апреля.

«Подростки произнесли клятву и получили главный документ гражданина страны. Детям напомнили, что паспорт даёт не только права, но и накладывает ответственность за свои поступки, близких и будущее государства», — заметил Кропоткин.

Отдельно на церемонии поблагодарили родителей школьников за вклад в воспитание детей. Ребятам пожелали ставить перед собой амбициозные цели и уверенно двигаться к ним. После официальной части участникам подарили книгу Андрея Кропоткина «Калининград. Россия».