В Балтийске пришли в негодность качели в парке, благоустройство которого завершили два года назад (фото)

В Балтийске в парке имени Адмирала Головко, реконструкцию которого завершили несколько лет назад, осталась разбитая детская площадка, игры на которой могут быть опасны для детей. Об этом в телеграм-канале областной прокуратуры пишут в среду, 22 апреля.

Во время использования у качелей оторвались элементы подвеса, прикреплённые к несущей перекладине, из-за чего возникла угроза для жизни и здоровья детей. По данным ведомства, объект обслуживает МБУ «Благоустройство». После проверки руководителю учреждения указали на необходимость устранить нарушения.