В калининградской пятиэтажке полтора месяца нет газа: проблема крылась под землёй и не только

В Калининграде в доме №16 на улице Горького уже полтора месяца нет газа. Почему произошла такая задержка и когда может быть восстановлено газоснабжение, выяснял «Клопс».

По словам жильцов, в доме была утечка газа, но её оперативно устранили.

«Сотрудники газовой службы обошли все квартиры, но газ так и не дали, — отметил один из жильцов. — В доме много пожилых людей и детей, а без газа нет ни горячей воды, ни возможности приготовить поесть. Жильцы уже по десять раз связывались с соответствующими службами, а они перекидывают ответственность друг на друга или на нас самих».

Что говорят газовщики

Как пояснили «Клопс» в «Калининградгазификации», ситуация в этом доме связана с газовым вводом. На подземном участке газопровода, проходящем в воде, обнаружили коррозию.

«Речь идёт не о внутреннем газопроводе, а именно о наружном, — пояснили на предприятии. — Сначала выполнили переделку газового ввода, после чего потребовался перемонтаж фасада. Для этого нашим специалистам нужно было попасть в помещение через деревянную дверь, однако без согласования с управляющей компанией они не имели права этого делать, чтобы избежать возможных претензий о повреждении имущества. После того как работы были согласованы с управляющей компанией, был проведён перемонтаж».

В некоторых квартирах нашли нарушения: «В частности, контруклон дымохода, из-за чего продукты сгорания могут возвращаться обратно в колонку». Кое-где газовые колонки были отключены, на них стояли металлические заглушки.

В ряд квартир специалисты так и не смогли попасть. Управляющая компания разместила объявления с перечнем замечаний, которые собственники должны устранить и уведомить об этом УК.

«Поскольку таких уведомлений не поступало, представители газовой службы самостоятельно инициировали повторное обследование квартир. В итоге с управляющей компанией согласована дата — пятница, 24 апреля. При отсутствии замечаний после проверки будет произведён пуск газа», — отметили в «Калининградгазификации».