Убрали бурелом после зимних штормов: «Хранители руин» навели порядок на Бальге (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На Бальге, у стен некогда мощнейшей крепости Тевтонского ордена, навели порядок, убрав бурелом и мусор. Об этом рассказали в сообществе «Хранители руин» ВКонтакте.

Потрудиться собрались более 80 волонтёров. Хранители традиционно весной приезжают помочь команде замка привести в порядок исторический парк после зимних штормов: убрать упавшие ветки, листья и кирпичи, продолжить расчистку глубоких рвов древней крепости.