Убрали бурелом после зимних штормов: «Хранители руин» навели порядок на Бальге (фото)

На Бальге, у стен некогда мощнейшей крепости Тевтонского ордена, навели порядок, убрав бурелом и мусор. Об этом рассказали в сообществе «Хранители руин» ВКонтакте.
Потрудиться собрались более 80 волонтёров. Хранители традиционно весной приезжают помочь команде замка привести в порядок исторический парк после зимних штормов: убрать упавшие ветки, листья и кирпичи, продолжить расчистку глубоких рвов древней крепости.
«Весна — прекрасное время для путешествий по области: зелёный ковер под ногами, белые и жёлтые первоцветы и прозрачные кроны деревьев создают невероятно живописные виды!» — рассказали в организации.
Поучаствовать в субботниках может любой желающий. В социальных сетях движения регулярно публикуются анонсы предстоящих мероприятий. Сезон 2026 года открылся 28 марта. С тех пор хранители убрали у кирх и замков:
- во Владимирово;
- Ушаково;
- Храброво.
В Железнодорожных воротах прошёл фестиваль «Хранителей руин».