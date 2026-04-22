Убрали бурелом после зимних штормов: «Хранители руин» навели порядок на Бальге (фото)

На Бальге, у стен некогда мощнейшей крепости Тевтонского ордена, навели порядок, убрав бурелом и мусор. Об этом рассказали в сообществе «Хранители руин» ВКонтакте. 

Потрудиться собрались более 80 волонтёров. Хранители традиционно весной приезжают помочь команде замка привести в порядок исторический парк после зимних штормов: убрать упавшие ветки, листья и кирпичи, продолжить расчистку глубоких рвов древней крепости.

Убрали бурелом после зимних штормов: «Хранители руин» навели порядок на Бальге (фото) - Новости Калининграда | Фото: Хранители руин
Убрали бурелом после зимних штормов: «Хранители руин» навели порядок на Бальге (фото) - Новости Калининграда | Фото: Хранители руин
Убрали бурелом после зимних штормов: «Хранители руин» навели порядок на Бальге (фото) - Новости Калининграда | Фото: Хранители руин
Фото: Хранители руин

«Весна — прекрасное время для путешествий по области: зелёный ковер под ногами, белые и жёлтые первоцветы и прозрачные кроны деревьев создают невероятно живописные виды!» — рассказали в организации. 

Поучаствовать в субботниках может любой желающий. В социальных сетях движения регулярно публикуются анонсы предстоящих мероприятий. Сезон 2026 года открылся 28 марта. С тех пор хранители убрали у кирх и замков:

  • во Владимирово;
  • Ушаково;
  • Храброво.

В Железнодорожных воротах прошёл фестиваль «Хранителей руин».

