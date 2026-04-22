Кофейню на Летнем озере в Калининграде терроризирует агрессивный лебедь (видео)

Кофейню на Летнем озере в Калининграде уже несколько недель третирует агрессивный лебедь. Птица пытается проникнуть внутрь павильона, шипит, кусается, пугает посетителей, рассказала «Клопс» владелица точки Алина в среду, 22 апреля.

Лебедь облюбовал кафе около месяца назад. Пара гнездится на водоёме уже несколько лет, уверена Алина: она сама живёт поблизости и, гуляя по набережной, не раз их замечала. Но в прежние годы никакой агрессии пернатые не проявляли. Что стало триггером сейчас — непонятно.

Изначально предполагали, что птицу провоцирует собственное отражение в стеклянной дверце павильона. Самка насиживает яйца в камышах в паре сотен метров оттуда, и лебедь мог пытаться защитить её, отгоняя «соперника». Дверь заклеили чёрной плёнкой. Однако это помогло только на время.

«Когда мы закрыли первый раз, наверное, неделю не появлялся, — рассказывает Алина. — Сейчас вот опять каждый день тут. Лебедь очень агрессивен, он кусается, он кидается.

Он стучит очень сильно клювом. И наклейки срывает с дверей».

Владелица кофейни обращалась с просьбой о помощи по телефону 112, звонила зоозащитникам. Но городские службы ничем помочь не смогли, а зоологи объяснили, что принимают только травмированных или больных птиц.

Сотрудники кафе пытались кормить лебедя, даже ловили его и выпускали в другой части озера. Но все полумеры результата не дали: пернатный «кофеман» снова возвращается. Попытки отогнать агрессора щёткой тоже помогают мало.