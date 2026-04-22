«Счастье от расширения дорог заканчивается через полгода»: федеральные эксперты — о том, почему Калининграду нельзя терять трамвай

Властям Калининграда стоит развивать трамвай. Дискуссия на тему будущего пассажирских перевозок состоялась в БФУ имени Канта 20 апреля, в ней принял участие корреспондент «Клопс».

Спикерами выступили федеральные эксперты: депутат Госдумы, глава комитета по развитию общественного транспорта Академии транспорта Сергей Ерёмин и транспортный инженер Александр Морозов.

Простая математика

Ключевой тезис дискуссии — трамвай остаётся базовым видом транспорта для городов с высоким пассажиропотоком. Его потеря может иметь долгосрочные последствия, вплоть до изменения статуса города.

На слайдах, представленных Морозовым, сравнивались две модели: неэффективная сеть с большим количеством маршрутов и низкой загрузкой и эффективная — с меньшим числом направлений, но высоким потоком на каждом.

Представим, что из точки А в точку Б проезжает около 4 тысяч пассажиров в час. Можно пустить там 20 маршрутов с загрузкой по 200 человек и себестоимостью около 72 рублей за поездку. А если будет три маршрута по 1 300 пассажиров, себестоимость падает до 26 рублей. Именно трамвай способен справиться с такой нагрузкой.

«Трамвай — эффективен там, где есть концентрация пассажиров», — подчеркнул Александр Морозов.

Разобрали ситуацию в Калининграде — в частности, на проспекте Победы. По расчётам, здесь как раз и фиксируется поток более 1 300 пассажиров в час.

На схеме показано, что сейчас там работает несколько маршрутов, некоторые дублируют трамвай. При этом около 64% потоков сосредоточено вдоль его линии. Эксперты предлагают не убирать трамвай, а перераспределить маршруты так, чтобы автобусы подвозили пассажиров к нему.

«Свыше 1 100–1 200 пассажиров трамвай становится самым дешёвым видом транспорта», — отметил Морозов.

При перевозке около 100 пассажиров поездка обходится более чем в 100 рублей,

400–500 — около 35 рублей,

свыше 1 000 пассажиров в час — себестоимость падает до 22–26 рублей.

Эти данные учитывают не только количество транспорта, но и интервал движения, вместимость и эксплуатационные расходы.