Калининградский фермер приютил сбитого лебедя у себя на пруду, но боится, что разлучил пару (видео)

Фермер, занимающийся выращиванием облепихи под Зеленоградском, спас лебедя. Ослабленную птицу он нашёл на обочине и отвёз к себе на участок. Об этом Андрей Плаксин рассказал «Клопс».
«У него были следы крови, но я заметил, что птица сильно не пострадала: каких-то переломов, вывихов не было», — рассказал Плаксин.
С понедельника, 20 апреля, птица обжилась и поселилась на пруду. «Лебедь живее всех живых. Оформил его на должность смотрителя водоёма. Круги, вон, нарезает каждый день», — с гордостью говорит Андрей.
Лишь одно беспокоит Андрея: возможно, его подопечный уже успел обзавестись парой, а он невольно разрушил этот союз. «Я когда проезжаю мимо того места, где его нашёл, часто вижу кружащуюся в небе белую птицу. Кто знает, может, это партнёр тоскует», — печалится Плаксин.
Как комментировали «Клопс» в зоопарке, лебеди действительно моногамные существа. Если один погибает, второй тоскует, но через какое-то время всё же находит себе новую пару.