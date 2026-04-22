Калининградский фермер приютил сбитого лебедя у себя на пруду, но боится, что разлучил пару (видео)

Фермер, занимающийся выращиванием облепихи под Зеленоградском, спас лебедя. Ослабленную птицу он нашёл на обочине и отвёз к себе на участок. Об этом Андрей Плаксин рассказал «Клопс».

«У него были следы крови, но я заметил, что птица сильно не пострадала: каких-то переломов, вывихов не было», — рассказал Плаксин.

С понедельника, 20 апреля, птица обжилась и поселилась на пруду. «Лебедь живее всех живых. Оформил его на должность смотрителя водоёма. Круги, вон, нарезает каждый день», — с гордостью говорит Андрей.