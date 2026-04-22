Гагаринский ручей снова пугает жителей Калининграда ароматами канализации и серым цветом воды (обновлено)

Вода Гагаринского ручья в Ленинградском районе Калининграда с наступлением тепла снова начала источать зловоние. Об этом «Клопс» сообщил читатель Денис А., у которого рядом с водоёмом находится эллинг. Областной «Водоканал» провёл проверку на месте во вторник, 21 апреля.
Ручей вытекает из Ялтинского пруда рядом с Московским проспектом и выходит в Преголю. Ещё осенью в нём, по наблюдениям Дениса, «стаями» водилась рыба. Сейчас вода мутная, серого цвета, склоны берега покрыты грязным налётом.
«В течение, наверное, последних месяца-двух превратилось это всё в канализацию открытого типа, — утверждает калининградец. — Вонища страшнейшая. Преголя прямо с этого места становится такой же. Я считаю, что это экологическая катастрофа на уровне города».
Леонид Долгополов, председатель водно-моторного клуба «Волна», по территории которого протекает злополучный ручей, подтвердил слова горожанина. По его словам, проблема существует не один год. Запах периодически усиливается, временами поверхность воды покрывает такая же вонючая белёсая пена.
«Наши активисты писали во все органы, — говорит он. — Там даже год назад была чистка пруда Ялтинского, убирали иловые отложения. Но как была канализация, так и осталась, сильно чище не стало».
Специалисты цеха канализации областного «Водоканала» проверили во вторник, 21 апреля, территорию ручья у Литовского вала вплоть до улицы Совхозной, сообщили «Клопс» в пресс-службе предприятия. Переливов и сливов не обнаружили. Сети работают в штатном режиме.
В региональном минприроды «Клопс» пояснили, что специалисты обследовали ручей в районе улиц Индустриальной и 4-й Большой Окружной. Действительно зафиксированы признаки сброса. Сейчас ведомство согласовывает с прокуратурой внеплановую проверку расположенного в этой зоне предприятия.
Однако около года назад ведомство находило в этой зоне признаки сброса загрязняющих веществ. Был установлен даже правообладатель проблемного участка. Материалы проверки направляли в Росприроднадзор, после этого, как утверждают жители, запах на какое-то время исчезал.