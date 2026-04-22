Гагаринский ручей снова пугает жителей Калининграда ароматами канализации и серым цветом воды (обновлено)

Вода Гагаринского ручья в Ленинградском районе Калининграда с наступлением тепла снова начала источать зловоние. Об этом «Клопс» сообщил читатель Денис А., у которого рядом с водоёмом находится эллинг. Областной «Водоканал» провёл проверку на месте во вторник, 21 апреля.

Ручей вытекает из Ялтинского пруда рядом с Московским проспектом и выходит в Преголю. Ещё осенью в нём, по наблюдениям Дениса, «стаями» водилась рыба. Сейчас вода мутная, серого цвета, склоны берега покрыты грязным налётом.

«В течение, наверное, последних месяца-двух превратилось это всё в канализацию открытого типа, — утверждает калининградец. — Вонища страшнейшая. Преголя прямо с этого места становится такой же. Я считаю, что это экологическая катастрофа на уровне города».