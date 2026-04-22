Жабы идут напролом: на Куршской косе проснувшиеся после зимы земноводные отважно пересекают шоссе (фото)

На Куршской косе заметили множество жаб, которые пересекают велодорожку и проезжую часть. Об этом «Клопс» рассказала очевидица Татьяна.

В воскресенье, 19 апреля, она вместе с супругом гуляла в районе озера Чайка — одного из популярных мест сезонной миграции. В пресс-службе нацпарка сообщили, что в этом году земноводные активизировались позже обычного из-за прохладной погоды.

Жабы покидают укрытия — валежник и норы грызунов, где они зимовали, и направляются к водоёмам для размножения. Основные точки притяжения — три озера возле Рыбачьего: Чайка, Бобровое и Изумруд. Видели жаб и в районе Королевского бора. Кроме того, амфибии двигаются к мелиоративным каналам и мелководью Куршского залива. По пути животным приходится пересекать дорогу, поэтому автомобилистов просят соблюдать осторожность.

В нацпарке отметили, что серая жаба — самая крупная и распространённая на косе. Большую часть жизни она проводит на суше, возвращаясь в воду только в период размножения. Обычно пик миграции приходится на конец марта — начало апреля.

Хотя серые жабы встречаются по всей области, на Куршской косе они особенно уязвимы. Лесной массив здесь разделён дорогой, которую земноводные регулярно пересекают в поисках подходящих водоёмов.