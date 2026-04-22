В Калининградской области растёт производство питьевой и минеральной воды

В Калининградской области в 2025 году произвели 134,55 млн литров минеральной, питьевой и газированной воды. Это на 15,5% больше, чем в 2024-м, и в 2,6 раза выше, чем десять лет назад, сообщает в среду, 22 апреля, Калининградстат.

Природная минеральная вода составляет меньшую часть общего объёма воды, производимой в регионе. После трёхлетнего спада в 2019-2021 годах выпуск минералки начал расти и стал особенно заметным в 2023-м — на 79,7% за год. В 2025 году этот показатель повысился на 1,4% по сравнению с 2024-м.

В марте 2026 года литр минеральной воды в Калининградской области стоил в среднем 76,18 руб. Средняя цена продукта в России — 83,49 руб., при этом самая низкая цена — в Чеченской Республике: 30,06 руб./л. Самая дорогая минералка — на Чукотке: 310,15 руб./л.