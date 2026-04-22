В Калининграде прошёл первый форум «Соединяем энергию»: чем он запомнился электромонтажникам

Целый день работали стенды производителей и поставщиков оборудования, где можно было не только посмотреть образцы, но и «пощупать» инструмент, задать вопросы техническим специалистам и обсудить нестандартные случаи с реальных объектов. По-настоящему живой интерес вызвали решения для внутренних распределительных сетей, щитового оборудования и профессиональный инструмент для электромонтажников — участники подходили к стендам несколько раз в течение дня. Аудитория постоянно обновлялась: сначала приходили представители монтажных организаций, затем представители управляющих и сервисных компаний, потом — специалисты по закупкам и технические руководители.

В Калининграде прошёл первый электротехнический форум «Соединяем энергию», который собрал больше 150 специалистов: электромонтажников, энергетиков, инженеров и закупщиков. С самого утра в зале чувствовалась рабочая, но при этом очень тёплая атмосфера: коллеги знакомились, обсуждали реальные задачи на объектах и внимательно изучали новинки оборудования. Многие участники отмечали, что в регионе давно не хватало подобной профессиональной площадки именно для практиков — тех, кто каждый день отвечает за надёжную работу электроустановок, от частного дома до промышленного цеха.

Организатор форума компания «ПРОэлектро» изначально ставила задачу сделать мероприятие полезным в первую очередь для практиков. По словам руководителя компании Ивана Баранова, результат превзошёл ожидания:

«Для нас это отличнейший опыт, потому что мы в этом году собрали больше 150 человек. Для нас это первое мероприятие в таком формате, и наша задача, чтобы мы в следующем году уже собрали как минимум раза в три больше людей. Форум превзошёл мои ожидания. Большое количество людей. Я очень надеюсь, что всем интересно. И будет ещё интереснее».

Отдельный блок внимания у электромонтажников традиционно занимает тема инструмента. На форуме были представлены решения бренда КВТ, которые многие специалисты уже используют в работе. Менеджер по развитию КВТ Максим Гурьев подчеркнул, что профессиональный инструмент — это не про «красивую картинку», а про экономию времени и ресурса монтажника:

«Действительно, инструмент КВТ экономит время монтажника за счёт того, что это профессиональный инструмент и рассчитан именно на постоянную работу. Когда мы берём инструмент более дешёвого сегмента, то он не выдерживает таких нагрузок, быстро ломается. И, соответственно, монтажнику приходится тратить своё время на то, чтобы идти в магазин, покупать или заказывать новый инструмент».

По его словам, на форуме удалось не только показать инструмент «вживую», но и собрать обратную связь от тех, кто ежедневно работает на объектах.

«Были какие-то сегодня интересные предложения от электромонтажных организаций. Сегодня была очень тёплая аудитория. Большое спасибо Калининграду за это», — добавил представитель КВТ.