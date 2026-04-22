Как выйти на экспорт и получить государственную поддержку

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Центр поддержки экспорта Калининградской области (ЦПЭ) вот уже 10 лет оказывает всестороннее содействие компаниям региона при выходе на внешние рынки. Начинающие и действующие экспортёры могут воспользоваться услугами государственной поддержки на каждом этапе экспортного проекта. Услуги предоставляются на условиях полного или частичного госфинансирования. Комплекс поддержки достаточно широк — от базового обучения основам экспорта до полного сопровождения экспортного контракта. При обращении в ЦПЭ можно сертифицировать производимую продукцию по международным стандартам качества, зарегистрировать международный товарный знак и защитить интеллектуальную собственность. Одна из самых популярных услуг, оказываемых Центром на условиях софинансирования, — содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции компании, предназначенной для экспорта на внешние рынки.

Центр поддержки экспорта регулярно организовывает и финансирует участие экспортёров в международных выставках и бизнес-миссиях. В 2025 году 23 компании участвовали в семи российских и зарубежных выставках, в том числе в Объединённых Арабских Эмиратах, Китае, Катаре, Ираке, Марокко. Также было организовано четыре международные бизнес-миссии (в Армению, Республику Беларусь, Турцию, Китай), в которых приняли участие более 13 компаний. В планах на 2026 год — международные мероприятия в Казахстане, Таджикистане, Марокко, Вьетнаме, Китае.

Кроме того, выйти на зарубежные рынки можно даже «не выходя из дома». Достаточно обратиться в ЦПЭ за комплексной услугой по размещению на международной электронной торговой площадке. В 2025 году услугой воспользовались четыре компании.

Предлагаем также производителям региона принять участие в программе «Сделано в России». Программа «Сделано в России» по продвижению известных российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика качественной продукции. Для этого необходимо пройти процедуру добровольной сертификации продукции, работ (услуг). В рамках новой системы добровольной сертификации «Сделано в России» продукция (компания) не подвергается дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Верифицируются и признаются документы на продукцию, выданные аккредитованными органами с областью аккредитации на сертификацию продукции по направлениям: надёжность, органичность, экологичность, уникальность, качество. Все участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра.

Центр поддержки экспорта давно и активно сотрудничает с торговыми представительствами РФ за рубежом. Один из инструментов поддержки экспортёров — проведение онлайн-встреч в формате «Час с Торгпредом», где участники узнают об особенностях рынка интересующей страны, о потребностях в определённых товарах и услугах, а также могут напрямую задать интересующие вопросы и заручиться поддержкой. Участие в таких мероприятиях бесплатное.

В этом году планируется запуск очередного потока акселерационной программы «Экспортный форсаж», цель которого — помочь производителю по ускоренной схеме выйти на новые экспортные рынки.

Для получения господдержки необходимо обратиться в Центр поддержки экспорта, где специалисты подберут оптимальный перечень услуг и более подробно расскажут об условиях их оказания. За нашими мероприятиями вы можете следить на нашем сайте или в нашем Telegram-канале, канале МАХ.

За помощью по осуществлению экспорта вы можете обращаться в Центр поддержки экспорта Калининградской области по тел. +7 (4012) 994-588 (доб. 936), или пишите на export@mbkaliningrad.ru.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».