«СберПрайм Зелёный марафон» пройдёт 30 мая в Калининграде

Благотворительный спортивный праздник для всей семьи объединит свыше 140 тыс. бегунов в 60 городах России и поможет собрать деньги на поддержку детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник «СберПрайм Зелёный марафон» в этом году состоится 30 мая. На забег в Калининграде уже можно зарегистрироваться. Забег пройдёт при поддержке популярной подписки «СберПрайм».

Соревнования охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тыс. участников. Вероятно, мероприятие станет одним из самых массовых не только в России, но и в мире.

В Калининграде спортсменов и болельщиков примет стадион «Балтика» по адресу: проспект Мира, 15. Участникам доступны дистанции: детские забеги на 300, 500 и 1000 м (в зависимости от возраста), бег на 4,2 км и 10 км. Также для партнёров Сбера будет организован командный зачёт на 1 км.

Организаторы готовят не просто забег, а праздник для всех. В Калининграде «СберПрайм Зелёный марафон» будет бесплатным. Все добровольные пожертвования поступят в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На собранные средства некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства: преподаватели и психологи проведут индивидуальные образовательные маршруты с учётом особенностей каждого ребёнка, бережно сопроводят, научат новому, помогая раскрывать таланты, находить друзей и взаимодействовать с ними.