Власти рассказали о трёх озёрах Калининграда, где пока никто не захотел продавать мороженое и квас в разгар сезона

Калининградские власти продолжают искать предпринимателей, которые готовы открыть точки сезонной торговли и кафе возле трёх городских озёр. Об этом мэрия пишет в своём телеграм-канале во вторник, 21 апреля.

На всех площадках предусмотрены места под кафе и торговлю квасом. На озере Пелавском их два, на Голубых — три, ещё столько же — у карьера в СНТ «Мечта», где вдобавок предлагают разместить палатку с мороженым и прохладительными напитками.

Участвовать в конкурсе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Среди условий — регистрация в ЕГРЮЛ или ЕГРИП и отсутствие долгов по налогам. Заявки принимают до 4 мая, 11:00 по калининградскому времени. Подробности и форму для участия можно найти на сайте администрации.