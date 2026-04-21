Минздрав сменил руководство в Зеленоградской ЦРБ

Главным врачом Зеленоградской ЦРБ назначили Сергея Литвиненко, специалиста с 30-летним стажем работы в медицине. Об этом телеграм-канал минздрава Калининградской области сообщает во вторник, 21 апреля.

«Сергей Николаевич прошёл путь от специалиста до заместителя главного врача и отлично знает все тонкости работы. Опыт работы позволяет оперативно и качественно решать те задачи, которые стоят перед нами. Первая и главная задача, которая стоит перед медицинской организацией, — это оказание качественной медицинской помощи жителям района. Наша работа — это не просто выполнение обязанностей, это служение людям, которые нуждаются в нашей помощи.

Мы все в белых халатах и знаем, чем нужно заниматься», — заявил глава минздрава Сергей Дмитриев.

Как отметили в министерстве, с начала года Зеленоградская ЦРБ пополнилась несколькими кадрами. В больницу пришли участковый педиатр, оториноларинголог по программе «Земский доктор» и пять сотрудников среднего медперсонала. К осени учреждение ожидает ещё двух участковых терапевтов. Сейчас штат Зеленоградской ЦРБ укомплектован на 90%, добавили в пресс-службе.

Сергей Литвиненко окончил Смоленскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия» в 1997-м. Работал врачом-фтизиатром в противотуберкулёзном диспансере Калининградской области, пульмонологом в горбольнице №3 и замглавврача по лечебной части в Советской ЦРБ. В 2018–2021 годах исполнял обязанности главного врача, затем руководил ЦГКБ. С 2023-го был заместителем главврача по терапевтической части КОКБ.