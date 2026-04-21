В Калининграде главврачом кардиоцентра назначили Виктора Цоя

В Калининграде главным врачом федерального Центра высоких медицинских технологий Минздрава РФ назначили Виктора Цоя. Об этом пресс-служба медучреждения сообщает в своей группе «ВКонтакте» во вторник, 21 апреля.

Приказ о назначении 16 апреля подписал глава Минзрава России Михаил Мурашко. Нового руководителя коллективу по видеосвязи представил замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

В публикации отмечается, что смена руководства проходит «с сохранением преемственности власти». Цой работает в центре с момента его открытия, занимал должность заместителя главного врача по хирургии и участвовал в становлении учреждения.

Камкин поблагодарил коллектив за работу и отдельно отметил вклад прежнего главврача: «Под руководством Юрия Александровича Шнейдера центр стал одним из флагманских учреждений в нашей стране. Уверен, что курс, который был заложен, будет сохраняться и расширяться».

Сам Цой поблагодарил Минздрав за доверие, а также коллектив центра и профессора Юрия Шнейдера за поддержку. Врач заявил, что намерен сохранять и развивать традиции учреждения, а бывший глава продолжит операционную деятельность и будет курировать научное направление.

Виктору Цою 53 года. Он родился в Горнозаводске, окончил Амурскую государственную медицинскую академию, работал в Сахалинской областной больнице и Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования. В 2012-м вошёл в команду федерального кардиоцентра в Калининграде. По данным пресс-службы, Цой имеет большой клинический и организационный опыт, выполняет мини-инвазивное и множественное коронарное шунтирование, транскатетерную имплантацию аортального клапана, а также открытые и эндоваскулярные операции при аневризмах аорты.