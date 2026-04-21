В апреле Калининградская область вошла в число самых засушливых регионов Европы — синоптики

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В этом апреле регион вошёл в список наиболее засушливых районов Европы. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» написали в своём телеграм-канале.

«С конца марта на метеостанции Калининграда выпало лишь 5 мм осадков. Уровень влажности почвы в слое от 0 до 40 сантиметров в среднем опустился до 30%, а уровень засухи, по данным Windy (онлайн-сервис для анализа погоды в реальном времени — ред.), оценивается как 3/4 из 5», — говорится в публикации.

Ещё хуже ситуация, как отмечают синоптики, складывается на севере и западе Польши. Там существенных осадков не было больше месяца, уровень почвенной влаги упал примерно до 5–10%, а засуха достигла максимума. Первые за долгое время дожди в Калининградской области ждут в ближайшие выходные.