Калининградские власти назвали новые сроки открытия школы на улице Мариенко

В Калининграде строительство школы на улице Мариенко планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщила и. о. руководителя комитета по образованию администрации Татьяна Ивкова на профильном заседании комиссии горсовета во вторник, 21 апреля.

Вопрос остаётся одним из ключевых для активно растущего района. Здание образовательного учреждения начали возводить в 2025 году. Там смогут заниматься 1 725 детей. Планируется использовать проект, который уже реализовали на другой новой улице — Рассветной. Работы первоначально хотели завершить в 2028-м.