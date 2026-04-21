В Калининграде будут использовать дроны для борьбы с незаконными сливами и свалками

В Калининграде власти намерены использовать беспилотники для контроля за незаконными сливами и свалками. Об этом сообщил председатель комитета муниципального контроля администрации Калининграда Константин Габичев на профильной комиссии горсовета во вторник, 21 апреля.

«Допускается применение беспилотных летательных аппаратов при проведении контроля. В этом году мы будем обучать сотрудника и заниматься вопросом приобретения такого аппарата», — пояснил он.

На первом этапе в мэрии планируют использовать ресурсы подведомственных организаций, где уже есть дроны и подготовленные специалисты. Фото- и видеосъёмку будут использовать как доказательства нарушений.