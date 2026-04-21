В Калининграде предложили создать структуру, которая займётся городскими туалетами

В Калининграде предложили централизовать работу по установке и обслуживанию общественных туалетов. С такой инициативой выступил депутат Алексей Колобов на заседании профильной комиссии горсовета во вторник, 21 апреля.

По его мнению, городу нужна отдельная структура, которая будет системно заниматься этим вопросом по аналогии с существующими муниципальными организациями.

«Есть городские парковки, есть бани. Можно создать ещё ООО «Городские туалеты». С учётом того, что мы развиваем туризм, организация занималась бы туалетами. Поставить их по городу — это простая и нужная вещь», — отметил Колобов.

Депутат напомнил, что в город приезжает всё больше людей, а инфраструктура не всегда успевает за этим ростом. Предложение не обсуждалось подробно — модератор заседания Алексей Сагайдак заявил, что вопрос не входит в повестку, и предложил оформить инициативу в виде отдельного обращения.