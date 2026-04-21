«Люди нас не поймут»: депутаты горсовета Калининграда поспорили из-за места проведения отчёта Дятловой и Аминова

Обсуждение места проведения ежегодного отчёта главы города Олега Аминова и руководителя администрации Елены Дятловой вызвало разногласия на комиссии горсовета Калининграда. За ходом дискуссии наблюдал корреспондент «Клопс» во вторник, 21 апреля.

Заместитель главы администрации Алексей Асмыкович предложил перенести заседание из Дома искусств (ныне Театр эстрады), где все последние годы и проводились такие мероприятия, в зал горсовета. Чиновник сослался на вопросы безопасности.

Часть депутатов выступила против, заявив, что перенос ограничит участие горожан. «Мы уходим от публичности. Если проведём здесь, в этом кабинете, люди нас не поймут», — заявил депутат Юрий Саломохин.

По его словам, такие отчёты традиционно собирают жителей, которые приходят задать вопросы напрямую. Другие депутаты напомнили, что массовые мероприятия в городе организуются без подобных ограничений.

«Когда проходят концерты и собираются тысячи людей, никого не беспокоит безопасность. А здесь придут не тысячи — активные жители, которые хотят задать вопросы», — сказала депутат Тамила Чернышова.

Асмыкович отметил, что из зала горсовета можно организовать прямой эфир, который сможет увидеть любой калининградец. «Все желающие смогут посмотреть отчёт с любого устройства», — настаивал депутат. В Театре эстрады такой возможности нет.

В итоге были поддержаны лишь дата и время мероприятия — 13 мая. Место проведения утвердят на заседании городского совета, которое состоится на следующей неделе.