«Балтика» сыграла на равных с чемпионом: эксперты разобрали матч с «Краснодаром»

Калининградская «Балтика» провела одну из самых ярких игр в туре и не уступила действующему чемпиону России — «Краснодару».

Футбольные аналитики Виталий Макаров и Антон Хоменко в эфире «Бизнес FM Калининград» подробно поговорили о матче, который завершился со счётом 2:2.

Гол, который запомнится

С первых минут эксперты сошлись во мнении — игра в Краснодаре получилась зрелищной и насыщенной. «Восхитительный матч мы посмотрели. Четыре мяча, великолепная игра как со стороны хозяев поля, так и со стороны гостей», — отметил Антон Хоменко.

Аналитик выделил гол Мингияна Бевеева, который вывел «Балтику» вперёд: «Если не лучший гол сезона, то как минимум в этом туре он точно запомнился».

По словам Макарова, удар был не случайным. Футболист бил прицельно «щекой», зряче уводя мяч от вратаря, и попал под самую планку. Такой мяч достать было практически невозможно.

«У нас есть команда»

Главный вывод, к которому пришли аналитики, — «Балтика» окончательно доказала свою состоятельность на уровне топ-клубов.

«Хочу поздравить всех болельщиков с тем, что мы ещё раз убедились: у нас есть команда», — заявил Виталий Макаров.

Он напомнил, что скептики ждали спада результатов. По ходу сезона называли разные сроки — после пятого тура, после десятого.

«Весной уже начали потирать руки: вот сейчас начнут раздавать очки. Но команда показала, что способна на многое. «Балтика» ни в чём не уступила «Краснодару» и, к сожалению, обидно упустила победу», — отметил эксперт.

«Краснодар» сравнял счёт уже в компенсированное время. Макаров считает, что в этом эпизоде «Балтике» просто не повезло.

«Мяч отскочил удачно, удар был с близкого расстояния, из гущи игроков. Среагировать было практически невозможно», — сказал специалист.

Кадровые проблемы не сказались на качестве игры. «Ребята, которые вышли на поле, показали себя достойно. Кукушкин выглядел уверенно, к пропущенным мячам вопросов нет. А Лассерда бился, прессинговал и, по сути, организовал второй гол», — отметил Макаров.

Вопросы к судейству

Эксперты уделили внимание спорному моменту, когда была возможна игра рукой в штрафной «Краснодара». По мнению Макарова, такие моменты должны рассматриваться с помощью VAR.

«Мяч попадает в руку — и даже не удосужились посмотреть эпизод. У меня нет объяснения. Если мы всех судим одним мерилом, то эта система должна работать одинаково для всех», — заявил эксперт.

Взгляд в будущее

Матч с «Краснодаром» стал для «Балтики» третьим подряд, завершившимся со счётом 2:2.

«Эти ничьи — разные, но в этой игре команда выглядела очень достойно», — отметил Хоменко.

Эксперты считают, что калининградцы движутся в правильном направлении и могут бороться за высокие места. Следующий матч команда проведёт на выезде против «Ахмата». Аналитики не исключают, что болельщики увидят открытый футбол.