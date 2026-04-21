На Куршской косе укрепили уязвимый участок авандюны, по которому гости нацпарка любят прогуляться к морю (фото)

На Куршской косе 30 волонтёров укрепили уязвимый участок авандюны на 14 километре. Об этом администрация национального парка пишет в своём телеграм-канале.

Место находится напротив визит-центра. «Применили различные способы удержания песка: щиты, фашины и устил хворостом. Ежедневно множество людей проходит на море по этому участку, служащим наглядной иллюстрацией к информации о способах укрепления авандюны», — говорится в сообщении.