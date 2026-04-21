В Калининграде с 1 мая на приморских направлениях добавится 43 поезда

Калининградская железная дорога (КЖД) с 1 мая переходит на летнее расписание. На курортных направлениях магистраль добавит 43 рейса. Об этом сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

На Зеленоградск

По рабочим дням в Зеленоградск будут курсировать 34 «Ласточки». По выходным и праздничным дням количество рейсов увеличится до 48.

Дополнительно к действующему расписанию ежедневно с Южного вокзала поезда будут отправляться: в 09:05, 11:36, 13:37, 14:42, 15:40, из Зеленоградска — в 09:50, 13:48, 14:32, 16:33, 18:09.

По выходным и праздничным дням дополнительно назначаются поезда из Калининграда: в 09:38, 10:40, 12:41, 13:13, 15:14, 16:43, 18:14, 21:00, в обратном направлении — в 10:30, 11:47, 12:29, 14:13, 16:14, 17:50, 19:43 и 21:55.

На Светлогорск

По рабочим дням электрички будут выполнять по 39 рейсов, по выходным и праздничным — на один меньше.

Дополнительно вводятся состав с Южного вокзала в 09:00, и два с Северного — в 10:40 и 15:43, обратно из Светлогорска поезда будут отправляться в 10:36, 14:16 и 16:18.

По выходным и праздничным дням дополнительные поезда назначат с Северного вокзала Калининграда в 12:37 и 14:41, с Южного — в 20:23. Из Светлогорска в 11:14, 13:16 и 21:43.

Кроме того, ежедневно в 17:17 «Ласточка» будет курсировать с Северного вокзала, а в 19:20 — с Южного, из Светлогорска поезда вернутся в 19:33 и 20:36.

На Балтийск

Назначаются дополнительные рельсобусы. Время отправления с Южного вокзала — в 09:48, 11:30, из Балтийска — в 13:10, 14:30 и 19:05.

Так называемые «дачные» пригородные поезда ежедневно будут отправляться с Южного вокзала в 8:10 и 13:05, из Балтийска — в 9:51 и 16:20.

Вдоль побережья

Между Зеленоградском и Пионерским Курортом по рабочим дням будет курсировать 12 поездов, по выходным и праздничным дням — 11. Ежедневно назначены поезда из Зеленоградска в 15:34, из Пионерского Курорта в 17:28.