Противолодочные корабли уничтожили в Балтийском море субмарины «противника»

Отряд малых противолодочных кораблей (МПК) БФ «Алексин», «Кабардино-Балкария» и «Калмыкия» обнаружил и уничтожил субмарины условного противника. О результатах учения рассказали в пресс-службе Балтийского флота.

В заданном районе Балтийского моря экипажи МПК совместно вели поиск подводных лодок, попутно отрабатывая приёмы противолодочного маневрирования и слежения за субмариной. После этого моряки выполнили условные торпедные стрельбы и метания глубинных бомб, а также тренировались в постановке противолодочного заграждения с помощью учебных донных и якорных мин.

«Экипажи выполнили мероприятия по борьбе за живучесть, провели зачётные упражнения по противовоздушной и противодиверсионной обороне, а также осуществляли совместное маневрирование при сложных метеоусловиях», — добавили в пресс-службе флота.