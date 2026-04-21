Исследование TelecomDaily: Билайн — лидер по качеству голосовой связи в Калининграде

Агентство TelecomDaily провело исследование качества голосовой связи в Калининграде. Эксперты проехали более ста километров по центру и жилым районам, города, тестируя сеть операторов в разное время суток, включая часы пиковых нагрузок.

Специалисты оценивали доступность соединений, качество речи, скорость дозвона и время пребывания смартфона в сети LTE*, в которой работают современные голосовые сервисы. В результате Билайн стал лидером по трём показателям, а по четвёртому разделил первую позицию с другим оператором.

По оценке экспертов Telecom Daily, у оператора лучший показатель качества речи, характеризующийся отсутствием помех и чистотой звука во время разговора.

Кроме того, в сети Билайна самая высокая скорость установки вызова. С момента нажатия на «вызов» до появления первого гудка у клиентов оператора проходит 2,14 секунды.

Параметр доступности звонков в Билайне составил 100%. Это означает, что практически каждая попытка вызова во время тестирования заканчивалась успешно.

Четвёртый показатель (доля пребывания в сети LTE) у пользователей оператора составил 100%, что также выше, чем у других операторов. Другими словами, жителям города доступны звонки с высокой чёткостью звука по технологии VoLTE** в подавляющем большинстве случаев.

Директор Калининградского отделения Билайна Наталья Чухлеба:

«Летом в Калининград приезжают туристы, и у путешественников очень много поводов для общения: они звонят близким из аэропорта, общаются из кафе на улочках Рыбной деревни, делятся впечатлениями с острова Канта. Чтобы связь оставалась уверенной и для гостей, и для жителей города, Билайн активно развивает сеть: мы запускаем отечественное оборудование, строим новые базовые станции, модернизируем уже существующие. Результат исследования TelecomDaily является отличным подтверждением качества проделанной нами работы».

Исследование проходило в последнюю неделю марта 2026 года. Замеры проводились с помощью измерительного комплекса TEMS Investigation** и смартфонов с сим-картами четырёх операторов.

Полный текст отчёта доступен на сайте ИАА TelecomDaily.

* LTE — стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.

** VoLTE — технология высококачественной голосовой связи с эффектом присутствия.

*** TEMS Investigation — «ТЭМС Инвестигейшн».

