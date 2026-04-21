Каштаны, чайки, котики и аисты: на улицах Калининграда и области появились необычные вышитые картины (фото)

31-летняя художница из Калининграда украшает столбы и стены вышитыми картинами с местным колоритом. Зачем она это делает, Валерия Конах рассказала «Клопс».
Валерия несколько лет занимается художественной вышивкой. Этой весной она решила поделиться своим творчеством, создав необычный стрит-арт.
«Мне нравится соединять разные техники, экспериментировать и совмещать прикладное и художественное начало в одном объекте. В вышивке мне нравится чувствовать текстуру и объём, тактильно ощущать процесс создания работы. Главное, что случайный зритель тоже может взаимодействовать с моими работами, и это уже другой способ «разговора», когда художественный объект можно не только увидеть, но и потрогать», — говорит мастерица.
Художница создала уже более 20 таких работ. «Идеи для вышивок появляются легко. Мне хочется отразить красоту привычных вещей и привлечь внимание прохожих к улице, к месту, в котором они находятся. Выбрав тёплые и яркие цвета, я начала вышивать аистов, чаек, бакланов, каштаны, магнолию, кошек, достопримечательности. Гуляя по городу, я клею свои работы в разных местах и рассказываю о них в соцсетях», — делится Валерия.
Похоже, работы Валерии пришлись горожанам по душе. Девушке постоянно пишут в соцсетях.
«Люди присылают свои фотографии. Некоторые гиды отмечали меня в своих аккаунтах. Люди пишут, что составляют маршруты по местам с вышивками, и ждут новых», — делится художница.
Некоторые работы пытаются умыкнуть: так произошло с изображением Королевского замка. Валерия относится к этому философски: «Век стрит-арта обычно недолог».
На этой неделе на улицах Калининграда и городов области появятся новые вышивки от Валерии Конах.
