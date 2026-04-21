Каштаны, чайки, котики и аисты: на улицах Калининграда и области появились необычные вышитые картины (фото)

31-летняя художница из Калининграда украшает столбы и стены вышитыми картинами с местным колоритом. Зачем она это делает, Валерия Конах рассказала «Клопс».

Валерия несколько лет занимается художественной вышивкой. Этой весной она решила поделиться своим творчеством, создав необычный стрит-арт.

«Мне нравится соединять разные техники, экспериментировать и совмещать прикладное и художественное начало в одном объекте. В вышивке мне нравится чувствовать текстуру и объём, тактильно ощущать процесс создания работы. Главное, что случайный зритель тоже может взаимодействовать с моими работами, и это уже другой способ «разговора», когда художественный объект можно не только увидеть, но и потрогать», — говорит мастерица.