Студент БФУ стал прообразом для новой скульптуры на острове Канта в Калининграде (фото)

Студент БФУ стал прообразом для новой скульптуры, установленной на берегу Преголи в Калининграде. Как рассказали «Клопс» в пресс-службе ГАУ «Остров Канта», торжественное открытие состоится в день рождения философа Иммануина Канта.

Днём во вторник, 21 апреля, на Южной набережной Острова неподалёку от Философского моста уже можно видеть сидящую на парапете фигуру в человеческий рост, укутанную в белую ткань. На ярком солнце сквозь материю просвечивает силуэт с книжкой в руках: тонкий профиль, очки. Прохожие, которых в этом уголке парка немного, и рыбаки с интересом останавливаются рядом, пытаясь рассмотреть «читателя».

Высота фигуры 180 см, вес — около 130 кг. Позировал для нового арт-объекта реальный юноша, первокурсник-магистрант по имени Михаил. Согласно задумке автора, калининградского скульптора Ованнеса Минасяна, бронзовый двойник олицетворяет постижение чистого разума в качестве «источника трансцендентальной видимости».

Недаром во время работы над ним натурщика просили держать в руках не просто какую-то случайную книжку, а именно томик кантовской «Критики...» из букинистической коллекции. Её он, кстати, потом получил в подарок.

Создание скульптуры продолжалось около девяти месяцев, а идея посадить «Мишу» на набережной принадлежит доброму другу «Острова», известному музыковеду и журналисту Ярославу Тимофееву.

В 19:00 в среду, 22 апреля, с «Миши» сорвут покровы. Его представят публике директор Кафедрального собора Григорий Хуциев, музыковед Вера Таривердиева, профессор МГУ Вадим Чалый и сам Ярослав Тимофеев. После церемонии Тимофеев и Чалый прочтут лекции о том, как музыкальные законы продолжают философские.