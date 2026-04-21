Открыть двери в мир заново: как в калининградской библиотеке учат незрячих верить в себя (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Когда незрячему человеку говорят «займись керамикой» или «сходи на рыбалку» — это может звучать как насмешка. Но только до тех пор, пока ты не знаешь, что где-то есть люди, которые уже это делают. В Калининградской областной библиотеке для слепых побывал «Клопс». Завсегдатаи приходят сюда с огромными сумками, иногда даже не с одной. Книжка про Незнайку, которая в обычном исполнении поместится под мышкой у первоклассника, в переводе на шрифт Брайля превращается в восьмитомник. И выдают их только комплектом — иначе поди разберись потом, какая часть у кого из читателей на руках. Каждая буква — группка выпуклых точечек на плотной бумаге. Егор Платов, прикусив губу, ведёт пальцами по странице. Он раскрыл случайную книгу наугад и пытается отыскать начало фразы. «...Вет... ку... ветку... оре... — неуверенно начинает он, но тут же голос крепнет: — ветку орехового куста подтянуть кверху...»

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Егору 18 лет, он потерял зрение вскоре после рождения и честно признаётся, что читать не любит — разве что этого требуют в техникуме. А вот пишет на Брайле виртуозно — с тех пор, как ещё малышом одолел своё первое письмо Деду Морозу. Сейчас абзац из трёх длинных предложений занимает у парня лишь пару минут. А ведь прокалывать символы приходится справа налево, в зеркальном отражении. «И это у него ещё грифель не его, не привычный», — с гордостью кивает мама Ольга. Но такими книгами — рельефно-точечными — фонд библиотеки не исчерпывается. Есть и почти обычные — их здесь называют «плоскопечатными» — с увеличенным ярким шрифтом. Есть и аудиозаписи. Носители на любой вкус и возраст: от аудиокассет и компакт-дисков — до флеш-карт в специальных пластиковых боксах (если упадёт, такой проще найти). Но технологии, которые заметно облегчают жизнь людям с ограниченными возможностями, это ещё не всё. Библиотека для слепых — это не только про книги. Это про то, что мир не закрылся. Просто вход в него теперь — в другом месте. «Мы — есть» Единственная в области специальная библиотека для слепых основана в январе 1967 года. Почти шесть десятилетий она занимает помещения в здании Всероссийского общества слепых.

Директор Светлана Дербенёва пришла сюда в нулевых — причём сначала кассиром. Говорит, что здесь так всегда: попробуешь ненароком, остаёшься насовсем. Стаж некоторых её коллег перевалил уже и за 30, и за 35 лет! Сама Светлана Ивановна возглавляет учреждение третий год и успела понять главное: для незрячих чтение — далеко не только досуг. Библиотека у нас маленькая, — говорит она, обводя взглядом высокие стеллажи. — Но мы стараемся уместить всё». Сегодня здесь зарегистрированы 1 462 читателя. Около 600 живут в Калининграде, остальные — в Гусеве, Советске, Черняховске, куда библиотека сама доставляет книги. Но, по неофициальным данным, инвалидов по зрению в области около двух с половиной тысяч. И многие пока даже не знают, что здесь их ждут. Не так давно удалось добиться, чтоб в коробочку с тифлоплеером, которые незрячие получают от государства, вкладывали информационный буклет о библиотеке. Но далеко не все его открывают. И остаются в одиночестве, в то время как совсем рядом — новые возможности и новая вера в себя. «Я такой же, как ты» Сергей Кислицкий работает в библиотеке методистом. Он сам — незрячий. Пришёл сюда ещё в середине девяностых — за кассетами с книгами. Потом здесь же готовился к поступлению в университет, на юрфак. Когда директор библиотеки пригласила на работу, не колебался: это была реальная возможность чувствовать себя полезным.

Сергей консультирует читателей по получению льгот, трудоустройству, техническим средствам реабилитации. Но его главное дело сегодня — обучать незрячих работать с техникой. Компьютер, смартфон, тифлоплеер, программы экранного доступа. Не сухие инструкции, а живой опыт того, кто сам прошёл этот путь. «Бывает, некоторые очень возмущаются, — улыбается Сергей. — Я говорю: приходите, научим работать на компьютере. А они: вы что, издеваетесь?! Вы не услышали? Я слепой! Я отвечаю: слышу вас прекрасно. С вами разговаривает такой же слепой, который со всем этим работает». Своё мастерство Сергей показывает тут же на месте: открывает ноутбук и мгновенно набирает: «Здравствуйте». Машина озвучивает каждую букву, потом слово целиком. Сергей будто играючи выделяет текст полужирным, меняет центровку, копирует...

А ещё удобнее, по его словам, использовать шрифт Брайля прямо на экране смартфона! Людей, свободно владеющих им, среди читателей сейчас не так много — освоение требует не только времени и терпения, но и чувствительности пальцев. Но Сергей уверен: даже в нашем мире гаджетов «Брайль» всё ещё актуален. Шесть точек по бокам экрана — шаблон для любой буквы. Достаточно лишь прикоснуться к нужным — и слово написано. Сам Кислицкий часто делает выпуклые тактильные метки на похожих предметах, например, баночках со специями. Тогда найти перец или кориандр можно за секунду. Всему этому он учит своих подопечных. И порой становится гораздо больше, чем просто инструктором. Возвращение к себе Борис Нисневич — бывший главный редактор «Калининградской правды» — к моменту их знакомства уже десять лет провёл в темноте. «Первые годы я всё ещё надеялся, что это временно, — рассказывает Борис Афанасьевич. — Но потом понял: надо смириться. Зрение не вернётся». 88-летний журналист вспоминает, в каком отчаянии был в то время. «Ты понимаешь: свет и цвет, вся сотворённая природой и человеческим гением красота, оборвались, покинули тебя. Ты уже не в этом прекрасном и яростном мире. И вопрос: «Жить, или не жить?» рвётся в твою душу», — пишет он в очерке о Кислицком.

Именно Сергей стал тем, кто помог заново освоить компьютер и не просто вернул Нисневичу веру в себя, но и его самого — в профессию. Спустя десятилетие перерыва в пятничной «толстушке» снова начали еженедельно выходить его очерки. В 2018 году Борис Афанасьевич первым в Калининградской области стал заслуженным журналистом России. Он до сих пор продолжает работать. Изданы несколько книг — в библиотеке им отведена отдельная полка. А её коллектив писатель называет второй семьёй. Удочка во всех смыслах Своим ученикам Сергей часто повторяет известную метафору о том, что всего стоящего достигают собственным трудом. В библиотеке не раздают рыбу, но предлагают удочку, а у человека должно быть желание её взять. Но для кого-то этот образ воплощается въявь. Другой Сергей, Малышкин, потерял зрение в 33 года. Болезнь, которая дала такое осложнение, стала шоком. Он ничего не знал о мире, где существуют тифлоплееры, белые трости, программы экранного доступа. В новом мире осваивался тяжело. Сколько я столбов пересшибал лбом! — смеётся он. Но либо ты учишься что-то делать сам. Либо это что-то из твоей жизни просто исчезает, и ты остаёшься в вакууме».

И его от «вакуума» спас Кислицкий. Сейчас они с женой Аней, тоже тотально незрячей, живут вдвоём в отдельной квартире — без помощников, с собаками-поводырями. Некоторых соседей так поражает их автономность, что они готовы поверить даже в то, что в посуду в этой семье моют псы. Но это всего лишь шутка. А вот на рыбалку оба Сергея ездят на полном серьёзе. Общее хобби — ещё один путь в объёмный мир. Ветер гладит лицо, волны шумят, трепетную тяжесть рыбины на леске чувствуют пальцы. А цвет камышей, серебро чешуи и блики на воде можно себе представить. Солянка и гончарный круг Жена Сергея Аня Малышкина потеряла зрение сразу после окончания института. Сахарный диабет, отслойка сетчатки, поражение нерва. Минус один вдруг обернулся полным мраком. Аня — человек мужественный. Кому-то не повезло ещё больше, — говорит она просто. — Я с этой стороны смотрю». Она научилась ходить по улице, не обжигаться чаем и даже сама варит несравненно вкусную солянку.

А в 2019 году Аня случайно попала на мастер-класс по керамике. Глина понравилась сразу: «честный материал», не требует зрения. Нужны только руки и терпение. «У нас тактильная чувствительность гораздо сильнее развита, — объясняет она. — Нейронные связи перестраиваются». Теперь Аня сама ведёт в библиотеке мастер-классы по керамике. Когда люди, пришедшие к ней впервые, растерянно говорят: «Я не вижу, что я могу?», она просто берёт их пальцы в свои. И чудо повторяется снова. Переступить порог Денис Тамарский — самый молодой сотрудник библиотеки. В отличие от Кислицкого, он слабовидящий. До потери зрения он занимался разработкой интернет-магазинов.

Долгие годы компьютер у него дома стоял просто так — какой смысл включать его, если не различаешь, что на экране? О библиотеке узнал случайно: из того самого буклета, который прилагался к тифлоплееру. И он тоже — «крестник» Кислицкого. Сергей Вячеславович открыл мне новый мир, — говорит Денис. — Я думал — всё, это утрачено». Когда освоил специализированные программы, начал детально разбираться в платформах для незрячих и даже сделал сайт для Общества слепых. Сейчас Денис ведёт в библиотеке дистанционные курсы по созданию сайтов. И тоже помогает тем, кто пришёл сюда за книжкой, не забывать, что мир вокруг них — не иллюзия, он по‑прежнему рядом и по-прежнему открыт. Библиотека для незрячих, её хозяева и гости давно стали единым целым. Здесь каждый день доказывают: потеря зрения не отнимает ни интереса к жизни, ни права на реализацию в ней. Нужно лишь однажды переступить этот порог.