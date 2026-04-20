Андрей Кропоткин поздравил доноров с национальным праздником

От имени регионального парламента председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин поздравил доноров с праздником. Национальный день донора отмечают в понедельник, 20 апреля.

«Современная медицина активно внедряет передовые технологии, но зачастую залог успеха кроется в наличии донорской крови. Она очень нужна в хирургических отделениях, городских и районных больницах, онкологических диспансерах, роддомах, для помощи при несчастных случаях и ДТП», — напомнил Кропоткин.

Он обратился к донорам, которые дают шанс на выздоровление и спасают жизни, и к медикам: «Спасибо медицинскому персоналу Калининградской областной станции переливания крови за доброту, отзывчивость и профессионализм. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!» — заключил парламентарий.