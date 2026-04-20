У Королевских ворот изменили работу светофора, водители жалуются на пробки

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на перекрёстке улиц Гагарина и Фрунзе изменили режим работы светофоров. Теперь поворот налево у Королевских ворот организован по отдельной секции, рассказали «Клопс» водители.

Новая схема позволила развести транспортные потоки. Раньше автомобили одновременно поворачивали с разных направлений, в том числе с двух полос — на Литовский вал. Особенно опасной была ситуация на переходах: машины, завершая манёвр с Гагарина, пересекали зебру уже на зелёный для пешеходов, а другие продолжали ехать с Фрунзе.

Теперь движение разделили по фазам. Потоки с Фрунзе идут прямо на Гагарина отдельно, транспорт со стороны въезда в город также не пересекается.

Однако у новой схемы появился и минус — увеличилось время ожидания. В конце прошлой недели на перекрёстке образовались серьёзные заторы.

По словам водителей, стоять на светофоре приходится заметно дольше, чем раньше. Это провоцирует нарушения: некоторые пытаются проскочить перекрёсток на жёлтый или даже красный сигнал.