В Ботаническом саду БФУ зацвела аллея магнолий и другие деревья (фото)

В этом году магнолии расцвели чётко по графику, полюбоваться можно и другими кустарниками и деревьями. Об этом «Клопс» сообщила сотрудница БФУ им. И. Канта Светлана Калинина.

«Сейчас огромные белоснежные деревья полностью расцвели — это магнолии кобус на нашей аллее. Другие виды, гибриды, сорта тоже распускаются, и можно увидеть молодые деревца с цветками различных оттенков розового и пурпурного», — рассказала Калинина.

Аллеи сада украсили цветущие рододендроны, форзиция, сакура и алыча.