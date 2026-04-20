В Ботаническом саду БФУ зацвела аллея магнолий и другие деревья (фото)

В Ботаническом саду БФУ зацвела аллея магнолий и другие деревья (фото) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
В Ботаническом саду БФУ зацвела аллея магнолий и другие деревья (фото) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
В Ботаническом саду БФУ зацвела аллея магнолий и другие деревья (фото) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
В этом году магнолии расцвели чётко по графику, полюбоваться можно и другими кустарниками и деревьями. Об этом «Клопс» сообщила сотрудница БФУ им. И. Канта Светлана Калинина.

«Сейчас огромные белоснежные деревья полностью расцвели — это магнолии кобус на нашей аллее. Другие виды, гибриды, сорта тоже распускаются, и можно увидеть молодые деревца с цветками различных оттенков розового и пурпурного», — рассказала Калинина. 

Аллеи сада украсили цветущие рододендроны, форзиция, сакура и алыча.

Первоцветы разных мастей распускаются на полянках: примулы, ветреницы, пролески. Появляются первые тюльпаны и гиацинты. «Сад цветёт вовсю, приходите любоваться», — заключила Светлана Калинина. 

В Ботаническом саду БФУ зацвела аллея магнолий и другие деревья (фото) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
В Ботаническом саду БФУ зацвела аллея магнолий и другие деревья (фото) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
В Ботаническом саду БФУ зацвела аллея магнолий и другие деревья (фото) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
