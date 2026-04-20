Бензин и дизель снова подорожали: апрельские ценники на АЗС Калининграда

За последние две недели в Калининграде отмечен умеренный рост цен на бензин и дизель. «Клопс» продолжает мониторинг стоимости топлива.

К 20 апреля изменения затронули бензин АИ-92, АИ-95, при этом динамика по сетям оказалась схожей. 92-й подорожал незначительно — в среднем на 0,2 рубля. У «Сургутнефтегаза» цена выросла с 68,13 до 68,33 рубля, у «Лукойла» — с 68,14 до 68,34 рубля. У «Балтнефти» рост составил около 1 рубля — до 67,69.

По АИ-95 рост также оказался умеренным — в пределах 0,2–1 рубля:

«Сургутнефтегаз» — с 72,01 до 72,21 рубля,

«Лукойл» — с 72,05 до 72,25 рубля,

«Балтнефть» — с 70,29 до 71,29 рубля.

Дизельное топливо показало наиболее разнонаправленную динамику. У «Балтнефти» цена выросла с 75,39 до 75,89 рубля, тогда как у других сетей осталась прежней: 78,04 рубля у «Сургутнефтегаза» и «Тебойла», 80,28 рубля — у «Лукойла». Данные указаны без учёта скидок и акций, которые бывают на различных АЗС.