В Калининграде бизнесмен превратился в крупного должника по алиментам, когда у него нашли дополнительные доходы

В Калининграде индивидуальный предприниматель выплатил 2,5 миллиона рублей долга по алиментам после перерасчёта, с которым сначала был не согласен. Об этом в телеграм-канале регионального УФССП рассказали в понедельник, 20 апреля.

Четверть всех доходов мужчина должен был перечислять на содержание сына 2012 года рождения. Благодаря стабильному заработку он исправно платил алименты, однако после запроса в налоговую приставы получили дополнительные сведения о доходах бизнесмена, сделали перерасчёт и выяснили, что он задолжал ребёнку 2,5 млн рублей.

Калининградец попытался оспорить действия приставов, но суд поддержал их позицию и обязал предпринимателя полностью выплатить долг. Деньги уже поступили на депозитный счёт отделения, которое занимается взысканием алиментов. В ближайшее время их переведут получателю, уточнили в ведомстве.