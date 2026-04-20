В Калининградской области нашли донора костного мозга с уникальным фенотипом крови

В Калининградской области среди доноров костного мозга обнаружили человека с уникальным набором антигенов. Об этом главврач региональной станции переливания крови Нина Кабанчук рассказала во время брифинга в понедельник, 20 апреля.

«У каждого человека есть набор своих антигенов в крови. И вот нашли антиген, которого в мире ещё не находили. Получается, это медицинское открытие на мировом уровне, и теперь он будет включён в определённый перечень», — пояснила Нина Кабанчук.

Как уточнила главврач, находка была сделана в 2025 году. Теперь житель области может помочь пациентам, которым требуется пересадка костного мозга.

Если в России обнаружится больной с таким редким фенотипом, то для него уже есть донор», — добавила Нина Кабанчук.