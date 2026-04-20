Власти Калининградской области выделили 14 млн на покупку машины для перевозки крови и её компонентов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Станции переливания крови в Калининграде выделят 14 млн на покупку машины для перевозки крови и её компонентов. Об этом сообщил Алексей Беспрозванных во время рабочего выезда в медучреждение в понедельник, 20 апреля.

«У нас уже есть мобильная станция переливания крови, которая ездит по области, но на ней не может ездить бригада, занимающаяся заготовкой крови. Она сейчас перемещается на устаревшем авто. Необходимо обновление: там должен быть холодильник, ящики и всё необходимое», — обратилась к главе региона главврач станции переливания крови Нина Кабанчук.

Автомобиль планируют приобрести в Нижнем Новгороде. Стоимость машины — чуть больше 14 млн рублей.

«Принял решение, выделяем необходимые деньги. Надо оперативно это сделать», — заключил глава региона.

Помимо этого, около 7 млн хотят выделить на благоустройство территории вокруг станции. Необходимо заменить разбитое дорожное покрытие.