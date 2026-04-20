Московские эксперты предложили на Киевской сделать «гантель», чтобы разгрузить сложный перекрёсток

В Калининграде предложили изменить сложный перекрёсток улиц Инженерной, Киевской, Тихорецкой и Тихорецкого тупика. С идеями выступили транспортные эксперты на форуме в Санкт-Петербурге.

По словам москвича, транспортного инженера Андрея Мухортикова, основной проблемой участка остаётся его конфигурация — пять направлений сходятся в одной точке. Он предложил относительно простое решение — организовать на этом месте круговое движение в виде «гантели».

«Нужно будет срезать угол на пересечении Киевской и Тихорецкой, перенести тротуар, и тогда получится однополосный круг нестандартной конфигурации», — пояснил Мухортиков.

Эксперт схематично показал, как это будет. Помимо круга добавляются островки безопасности.

По его мнению, полноценный двухполосный круг здесь реализовать сложно — потребуется серьёзная реконструкция и дополнительные земельные работы. Светофорное регулирование или запрет отдельных направлений он считает менее удачными вариантами.

Представитель департамента транспорта Москвы Дмитрий Грубый поддержал предложенную схему: «Мне кажется, решение, которое здесь нарисовано, очень хорошее. Почти уверен, что оно "поедет"».

Если же модель покажет, что «гантель» не справится с потоком, специалисты допускают более радикальный вариант — строительство крупного кругового перекрёстка с заходом на прилегающие территории.

Похожее решение уже применили в Калининграде на пересечении улиц Согласия и Елизаветинской, где после изменения разметки удалось упорядочить движение. На Киевской возможна конфигурация именно в виде гантели из-за узких границ перекрёстка.