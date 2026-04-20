Дорогие продукты и затраты на персонал: эксперт рассказал, из-за чего калининградские рестораны несут убытки

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области в 2025 году многие рестораны понесли убытки, из-за чего в 2026 году некоторым пришлось закрыться. О финансовой составляющей этого бизнеса в эфире видеопроекта «Дом Советов» рассказала ресторанный консультант Лилит Киракосян.

«Мы все привыкли говорить о том, что нужно оптимизировать операционные расходы, — отметила она. — Мы пытаемся как-то сократить себестоимость. К сожалению, это практически не удаётся сделать, потому что Калининград очень зависит от логистики. Цены на продукты на самом деле очень дорогие. И мы очень часто сталкиваемся с тем, что мы просто вынуждены брать тот товар, который нам поставщик даёт. И даже по самой высокой цене. Соответственно, с переменными расходами делать мы ничего не можем, себестоимость высокая. Если мы говорим про постоянные расходы, то здесь играют ключевую роль расходы на персонал. Это фонд оплаты труда, социальные взносы и так далее. И, соответственно, здесь общепит очень сильно проседает. 2025 год был очень показательным: очень многие рестораны уже столкнулись с тем, что ушли в убытки. И, к сожалению, 2026 год начался уже с закрытия ресторанов. Кстати, это не только в Калининградской области, это и в Москве наблюдалось. Там в первые два месяца закрылось свыше 45 ресторанов. Мне кажется, бизнесу просто [нужно] с этим смириться. Наверное, время стать сильнее для того, чтобы выжить на рынке».

Эксперт прокомментировала введение льгот по уплате НДС для предприятий общепита. Они действуют с апреля по декабрь 2026 года и отменяют требование начислять работникам зарплату не ниже средней по отрасли в регионе. По данным Лилит Киракосян, в Калининградской области этой преференцией смогут воспользоваться не более пяти процентов заведений общественного питания.

«В 2025 году лимит официального дохода для освобождения от уплаты НДС составлял 60 миллионов рублей, — отметила она. — В 2026 году данный лимит упал до 20 миллионов рублей. В калининградском регионе зарегистрировано 2 200 организаций, которые осуществляют деятельность общественного питания. В 2025 году из 100 организаций 90 были с официальным доходом до 20 миллионов рублей. Пять процентов имели доход свыше 60 миллионов рублей. Соответственно, льгота на них не распространяется. Они как были плательщиками НДС, так и остаются. А вот оставшиеся пять процентов как раз-таки попадают под данную льготу. Мне кажется, на самом деле, что это очень весомое послабление для бизнеса».

Как подчеркнула Лилит Киракосян, общепит — одна из отраслей, которая наиболее остро реагирует на налоговые изменения, поэтому государство пошло на ослабление фискального давления.

«Рентабельность падает, — сказала она. — В 2023-2024 годах норма рентабельности для ресторанов – это 25% и выше. Сейчас эта цифра упала. Сейчас, если ресторан рентабелен на 15%, это уже отличный показатель. Но это, конечно, не есть хорошо. Вторая причина — это социальная значимость. Эта сфера – важный источник рабочих мест, особенно в малом бизнесе. И поддержка общепита позволяет сохранить занятость».

Ещё одна причина введения льгот — это прямой сигнал от бизнеса. На прямой линии президента России Владимира Путина к главе государства обратился владелец пекарни «Машенька» из Подмосковья, который пожаловался, что необходимость уплаты НДС создаст его бизнесу серьёзные проблемы.

Впрочем, эксперт выразила сомнение, что льготы будут продлены в следующем году: «Сейчас ввиду того, что, как мне кажется, правительство увидело, что происходит с бизнесом, потому что он стал массово закрываться, все очень сильно испугались. Сейчас в принципе люди боятся открывать или заниматься каким-то бизнесом в части именно ресторана. Если раньше это было просто: открыть ресторан — это вот на щелчок. Сейчас, конечно, некая осторожность. И рассчитывать на позитивный расклад после 31 декабря я бы не советовала. Я в этом плане, конечно, не оптимист. Я чётко понимаю, что это просто некий коридор, некое время для того, <...> чтобы мы привыкли жить по новым правилам. Вот и всё».