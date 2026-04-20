В «Пятёрочке» большая акция с Atomic Heart: разыгрывают автомобиль, ноутбуки и деньги

Калининградские участники могут получить промокоды, мерч и бонусы в виртуальной игре с 14 апреля по 25 мая.
Торговая сеть «Пятёрочка» объявила о запуске федеральной акции «Призы от всего Атомного сердца в “Пятёрочке”». Коллаборация с популярной видеоигрой Atomic Heart (18+) приурочена к выходу нового дополнения (DLC 4).
Копи сердца
С 14 апреля по 25 мая покупки в «Пятёрочке» работают сразу в двух мирах. Уникальные продукты дают двойное преимущество: помогают герою в игре и увеличивают шансы на победу в розыгрыше реальных призов.
Как принять участие?
1. Активируйте участие на сайте акции.
2. Совершайте покупки на сумму от 500 рублей с картой «Х5 Клуба» в магазинах или через «Пятёрочку Доставку».
3. Каждые 500 рублей автоматически приносят одно «атомное сердце» — специальную валюту акции (регистрировать чеки не нужно).
Что получат победители?
Накопленные сердца открывают доступ к разным уровням призов:
- 5 сердец в неделю — сертификаты на покупки и гаджеты для умного дома.
- 7 сердец — игровые приставки, наушники и роботы-пылесосы.
- 10 сердец — телевизоры, премиальные смартфоны и игровые ноутбуки.
- Главный приз — автомобиль — будет разыгран среди всех участников, накопивших 45 сердец за весь период акции.
«Атомный паёк» и бонусы в видеоигре
Специально для акции «Пятёрочка» выпустила лимитированную линейку продуктов «Атомный паёк». В неё вошли чипсы Twister «Малосольные огурчики и укроп», сухарики Twister «Бекон», энергетик 100KWT «Красный апельсин-грейпфрут», лимонад Yes! «Синяя малина», заливное из индейки и чизкейк с яблочным желе от «Пятёрочка кафе».
Покупка этих товаров даёт двойной «буст», ускоряя накопление сердец. Эти же продукты интегрированы в саму игру Atomic Heart — там появился виртуальный «Пятый отдел снабжения».
Награды каждому и мерч
Каждый участник при регистрации на сайте получает доступ к «полимерной капсуле» — колесу фортуны с моментальными призами: промокодами на доставку, кешбэком и скидками от партнёров. Для самых активных предусмотрен эксклюзивный мерч: за 15 сердец можно получить стильный шопер с брелоками, а за 20 — брендированное худи в стилистике коллаборации.
Денежный розыгрыш
Дополнительные ценные призы, включая денежные вознаграждения в размере 100 тысяч рублей, разыгрывают генеральные партнёры акции — бренды BiMax, «Выручай» и «Сады Придонья».
