Дом семьи в центре Калининграда обзаведётся огородом и уличным кинотеатром

Реконструкцию Дома семьи на улице Леонова, 4, в Калининграде завершат к октябрю. Двухэтажное здание бывшего детского сада, где сейчас идут работы, осмотрела глава администрации города Елена Дятлова во время выездного совещания.

«Мы ни в коем случае объекты капитального строительства не продаём и не отдаём, а придумываем им новую жизнь. Всё, что работает на социалку, должно дальше работать на социалку», — отметила сити-менеджер.

В прошлом году в Доме семьи проходили встречи, консультации, мастер-классы, квесты, фестивали и другие мероприятия для детей, родителей, бабушек и дедушек. Здание и территорию вокруг решили реновировать, чтобы привлечь дополнительную аудиторию.

Ремонт проводят в рамках федеральной программы «Регион для молодых» — Калининградская область стала одним из её победителей. Общая стоимость работ составит 34,7 млн рублей, из которых 24,3 млн — средства федерального и областного бюджетов, ещё 10,4 млн — городские.

Ещё 25,2 млн рублей направят на благоустройство прилегающей территории. Здесь появится мини-сцена с уличным кинотеатром, спортивная площадка с резиновым покрытием, пространство для йоги, декоративные элементы и качели. Отдельной фишкой станет семейный огород с высокими грядками, где горожане смогут вместе выращивать овощи и ягоды. Территория будет открыта для всех желающих.