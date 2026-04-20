«Поход в ресторан для калининградцев теперь как праздник»: эксперт — о падении потока гостей на 30%

В Калининградской области с начала 2026 года поток посетителей в ресторанах сократился на 30%. Об этом заявила ресторанный консультант Лилит Киракосян в эфире видеопроекта «Дом Советов».

По её словам, эта тенденция наблюдалась с прошлого года, когда из-за холодного лета заполняемость летних веранд уменьшилась.

«Просадка именно по гостепотоку с начала года в среднем на 25-30%, — прокомментировала эксперт ситуацию в 2026-м. — Я могу сразу сказать: это очень аховая цифра, она действительно очень большая, потому что цены вечно повышать мы не можем. Мы сталкиваемся с тем, что отток гостей, платёжеспособность гостей падает. Мы понимаем, что гости просто выбирают относительно приемлемый сегмент. Сейчас в некоторых супермаркетах есть питание: булочки, пирожки, кофе».

Лилит Киракосян продолжила мысль о том, что посетители ресторанов выбирают заведения других форматов.

«Средний чек падает, глубина чека небольшая, — сказала она. — Гости стали меньше тратить, они стали больше экономить, они идут туда, где приемлемо. Это такие небольшие столовые, небольшие кофейни — там, где можно сделать быстрый перекус. А сейчас поход в ресторан — это уже, знаете, некий такой праздник. То есть позволить себе идти в ресторан уже может не каждый».

Эксперт считает, что у ситуации есть и позитивный аспект: «Я думаю, что ресторанам надо поработать над собой, над усилением бренда. Надо пересмотреть вообще свою позицию по отношению к гостям, по отношению к меню, стать более понятными, более концептуальными, не размазываться в меню. Если, например, направление немецкой кухни или русской кухни, значит, меню должно быть исключительно это. Потому что сейчас гости стали очень требовательными. Запросы высокие, необходимо дать гостю больше превосходного сервиса, больше заботы. Соответственно, сейчас именно та пора, где необходимо понимать, что каждому гостю нужен индивидуальный подход, что нужно поменять отношение персонала к гостям. Вот сейчас, кстати, как раз я этим занимаюсь. У меня проекты нацелены на это для того, чтобы команда понимала, в каких реалиях мы сейчас живём и какой вектор развития в принципе нас ждёт».