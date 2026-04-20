Калининградские мастера армрестлинга привезли пригоршню медалей с чемпионата России

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградские мастера армрестлинга завоевали пять медалей чемпионата России. Турнир с участием 385 атлетов из 59 регионов страны проходил в Орле, сообщает министерство спорта Калининградской области.

Александр Васильченко своей правой рукой принёс в копилку команды бронзу. С таким же результатом закончила выступление на турнире Елена Кульпина — у неё третье место в борьбе на правой руке и бронза в сумме двоеборья. Рукоборцы серебряного возраста принесли в общий зачёт 2 серебра — у Алексея Акулина счастливой оказалась левая рука, а у Вадима Игнатьева — правая.