Операция НАТО в Балтике нацелена на ограничение грузоперевозок — МИД РФ

Активность НАТО в балтийском регионе и проведение с 2025 года операции «Балтийский часовой» нацелена на ограничение грузоперевозок, что создаёт серьёзные угрозы международному судоходству и экономической деятельности. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в понедельник, 20 апреля.

«На данный момент в этой акватории действует группировка ОВМС НАТО в составе 1-й Постоянной военно-морской и 1-й Постоянной противоминной группы военных кораблей. В январе 2025 года была запущена операция альянса «Балтийский часовой», истинная задача которой заключается в установлении контроля над международными транспортными маршрутами и ограничении грузоперевозок, осуществляемых в интересах России», — считает представитель внешнеполитического ведомства, отметив, что дополнительные подразделения Альянса перебрасывают на шведский остров Готланд.