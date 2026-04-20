В Ладушкине легендарным дубом можно будет только любоваться, потрогать его не разрешат

Символ Ладушкина — дуб с многовековой историей — откроют для свободного посещения 24 апреля. Трогать дерево будет запрещено, сообщил глава муниципалитета Ахилл Феохариди в эфире видеопроекта «Дом Советов».

По его словам, это произойдёт в ходе фестиваля дружественных народов России. Начало в 12 часов.

«На сегодняшний день важной задачей является, прежде всего, обеспечение сохранности памятника природы, — сказал Ахилл Феохариди. — Мы откроем доступ к дубу, чтобы жители, гости города, гости области могли прийти полюбоваться деревом. Сейчас решаем вопросы по удобному, главное — безопасному доступу. Причём учитываем, конечно, интересы дерева. Поэтому будет обеспечена и физическая охрана, и видеонаблюдение. Есть санитарная зона, которая определена именно под дубом. И постараемся, прежде всего, сохранить для наших потомков это дерево, чтобы ни вандалы, ни что-то другое не причинило ему вреда. К слову, скажу, что ежегодно специалисты минприроды приезжают, проводят обследования дерева, дают рекомендации. С учётом этих рекомендаций, конечно, мы будем всячески сохранять дуб, надеясь, что он перевалит за тысячелетний порог. В рамках реконструкции благоустройства мы сейчас готовим концепцию благоустройства вокруг территории дерева. Конечно же, ограничим доступ к дубу. Визуально можно будет любоваться деревом, но постараемся, скажем так, чтобы это было на расстоянии вытянутой руки, чтобы в самом деле дереву не причинили каких-либо проблем».

Глава муниципалитета подчеркнул, что величественное дерево является центром города. В небольшом Ладушкине власти планируют развивать рекреацию и туризм.

«Дуб станет нашей визитной карточкой наряду с котом зеленоградским, — отметил Ахилл Феохариди. — Постараемся эту тему по максимуму использовать именно в направлении туризма и привлекательности муниципалитета».

Он прокомментировал сообщения, что на самом деле ладушкинскому дубу не 800 лет, а лишь чуть больше 250.

«Мы тоже были немного обескуражены, расстроены этой информацией, — вздохнул глава муниципалитета. — Но скажу так, что у данного дерева, как и у человека, есть паспорт. Паспорт выдан министерством природных ресурсов и экологии в 2017 году, где возраст данного дерева определён около 900 лет. В диаметре данное дерево 13 с половиной метров, высотой более 22 метров. Хорошим подарком и жителям города, и области в целом стало приобретение и передача муниципалитету данного природного реликта, потому что дерево — это памятник регионального значения. При поддержке губернатора Алексея Сергеевича Беспрозванных Корпорация развития области провела серьёзную работу, и данный памятник был выкуплен у частного лица, и возвращён людям. Это для нас значимое событие. Скажу, что люди до сих пор не верят, что дуб вернулся к нам, что он на сегодняшний день является объектом, которым обладает город. Дерево — это же не просто старейший житель региона, это живая легенда, свидетель исторических событий, с которыми мы знакомы только по книгам об истории. Причём он обладает очень… такой особой энергетикой. Чувство, вот находясь рядом с деревом, чувство спокойствия, чувство защищённости — это то, что сегодня нужно каждому из нас, каждому из жителей России».