«Дикий способ»: эксперт рассказал, для чего в Калининградской области сжигают старые покрышки

В Калининградской области ежегодно скапливается порядка 20 тысяч тонн старых автопокрышек, но перерабатывается лишь малая часть. Немало покрышек сжигают нелегальным способом. С чем это связано и как преодолеть такую ситуацию, в эфире видеопроекта «Дом Советов» рассказал председатель правления регионального Союза переработчиков отходов Марк Балановский.

По словам эксперта, 10 лет назад совместно с КГТУ и Госавтоинспекцией проводились исследования. «И мы вышли на расчётную цифру в 20 тысяч тонн в год, — отметил Марк Балановский. — При том что переработчики на круг принимают полторы-две тысячи, в очень хорошие годы — три тысячи тонн. Остальные где-то лежат».

По его словам, в настоящее время мощности по переработке автопокрышек не загружены: «В регионе не так много предприятий, порядка пяти, разной степени глубины переработки этих отходов, разной степени работоспособности. Тем не менее эти предприятия были и есть, но они не загружены работой, и некоторые из них уже, как сказать, на боку лежат в силу разных обстоятельств. Но оборудования у нас в регионе для этого (для переработки — ред.) достаточно».

Эксперт рассказал, что технологии переработки покрышек всего две. Это пиролиз — производство пиролизной жидкости, и резиновая крошка.

«То есть это всё продукты так называемого первого передела, — объяснил Марк Балановский. — И если, например, всё, что связано с пиролизными технологиями, сейчас в худшем конъюнктурном состоянии, и с этим сделать практически ничего невозможно, то производство резиновой крошки имеет место быть. Но нет сбыта».

Во многом, по словам руководителя регионального Союза переработчиков отходов, с этим связана высокая цена утилизации автопокрышек. Сейчас для юридических лиц она составляет от 25 до 35 рублей за килограмм.

«И ниже она пока не будет, и я думаю, что в ближайшее время тоже не будет, — подчеркнул Марк Балановский. — Потому что любое производство — это сложно, дорого, а с учётом того, что мы, переработчики, под пристальным административным надзором со всех сторон, это бизнес очень сложный с абсолютно негарантированным результатом. И главное, у этой цепочки есть начало, есть конец. Соответственно, если есть сбыт продукции, которого сейчас нету, то тогда сбыт уравновешивает входящий тариф. Если сбыта нету, то, соответственно, все расходы переработчика — аренда, люди, транспорт, оборудование, природоохранные мероприятия, администрирование, лицензирование, негативное воздействие на окружающую среду — всё ложится на конечного потребителя именно по входящей цене».

Один из способов повысить уровень спроса на продукты переработки автопокрышек — это включить их в госзакупки.

«Сейчас мы, Союз переработчиков, минприроды Калининградской области, региональное правительство, работаем как раз над вопросом раскачки так называемых зелёных закупок, — сообщил Марк Балановский. — Зелёные закупки — это когда при государственных, муниципальных закупках обязательно указывать экологические требования, которые утверждены постановлением правительства России. Соответственно, если появится сбыт именно по продукту, то можно говорить о снижении цен для организаций и возобновлении приёма бесплатно покрышек от населения, который мы вели до 2025 года».

Что касается нелегальных переработчиков автошин, то они неплохо зарабатывают на загрязнении окружающей среды.

«В любом сегменте обращения с отходами существуют нелегальщики, — сказал эксперт. — Они не регистрируются, не оформляются, лицензии не получают, и поэтому они могут за три копейки вывезти эти самые отходы, выбросить и так далее. Зачем, например, покрышки сжигают? На самом деле, это очень вредный, кощунственный и вообще дикий способ добычи металла. Покрышка имеет металлический корень, и они просто выжигают, наносят колоссальный вред всей окружающей среде. Получают практически уже готовые чистые бухты качественного металла, который стоит на металлоприёмке какие-то определённые деньги».

По мнению эксперта, бороться с этим явлением можно лишь совместными усилиями власти и общества: «Только постоянным контролем и силами муниципалитетов и неравнодушных граждан. Потому что когда ты не поймал за руку, тогда отвечает собственник земельного участка, где горят выброшенные покрышки. Если ты поймал за руку, это может быть и уголовное дело, потому что все прекрасно понимают, что вот это воровство. Да, были и уголовные дела, были и требования к возмещению ущерба окружающей среде, но, к сожалению, поймали только непосредственно собственников земельных участков. А вот те, кто непосредственно это всё возил и сжигал, не поймали. И они вот эту вот отвратительную практику продолжают дальше».