В Калининграде менее половины автосервисов сдают старые покрышки на утилизацию

В Калининграде из более чем 500 предприятий автосервиса менее 200 заключают договоры на утилизацию автопокрышек. Об этом в эфире видеопроекта «Дом Советов» рассказал председатель правления регионального Союза переработчиков отходов Марк Балановский.

По его словам, все более-менее крупные участники рынка давно сдают автошины на легальную переработку.

«Потому что сдавать нелегально — это, во-первых, и неудобно, и себе дороже, — подчеркнул Марк Балановский. — Потому что здесь договоры, документы, у всех у нас экологическая отчётность. Такая же ситуация и у крупных автотранспортных, автосервисных организаций, и государственных, и муниципальных заказчиков. Например, у нас в Калининграде один из основных сборщиков покрышек — это муниципальная «Чистота», которая вывозит со своих контейнерных площадок покрышки на утилизацию».

Эксперт прокомментировал сообщения о том, что в последнее время старые покрышки часто сжигают в полях. Он отметил, что легальные переработчики не имеют к этому никакого отношения.

«Они вот таким вот пиратством не занимаются, — сказал Марк Балановский. — Потому что это все экологически ответственные предприниматели, это их бизнес, и куда-то что-то вывозить, жечь — ну, это сразу лишение лицензии. Поэтому таких случаев у нас, конечно, никогда не было. Только в Калининграде порядка 500 автосервисов, а охвачены договорами 100-200. Есть ещё гаражные общества, но я не слышал, чтобы они сдавали покрышки по контрактам, и сам ни разу не заключал подобных договоров».