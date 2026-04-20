В Калининградской области установлен рекорд по урожайности зерновых

В Калининградской области в 2025 году валовой сбор зерновых и зернобобовых оказался самым высоким за последние 10 лет. Об этом сообщает Калининградстат.

Этот показатель составил 813,8 тыс. тонн, в 2024 году — 728,4 тыс. тонн. В 2025-м урожай озимой и яровой пшеницы вырос до 572,3 тыс. тонн по сравнению с 456,6 тыс. тонн годом ранее.

Посевные площади увеличились до 131,5 тыс. гектаров. В 2024 году зерновые и зернобобовые сеяли на 129,9 тыс. гектаров.

Существенно повысилась урожайность, здесь установлен рекорд за всю историю наблюдений. Если в 2024-м она составляла 56,7 центнера с гектара, то в 2025 году — уже 63,7 центнера с гектара. По пшенице прирост ещё сильнее:

озимая — с 57,4 до 66,5 центнера с гектара,

яровая — с 32,6 до 46,8 центнера с гектара.

Падение урожайности отмечено лишь по кукурузе на зерно — с 94,9 центнера с гектара в 2024 году до 76 в 2025-м.